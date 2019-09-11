إعلان قوائم المعلمين والأخصائيين المقبولين بـ"المصرية اليابانية"

تنشر وحدة المدارس المصرية اليابانية قوائم المعلمين والأخصائيين الذين تم قبولهم مبدئيًا، بعد حصولهم على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية بالقاهرة (سيتم الإعلان عن تفاصيلها اليوم لاحقًا) في الفترة من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019.



وستعلن وحدة المدارس المصرية اليابانية جدول مواعيد خاص بكل محافظة محدد به مكان وموعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه "السيرة الذاتية- 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية"، وتقدم في "دوسيه بلاستيك".