كثافات مرورية فى شارع فيصل وكوبرى أكتوبر

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح الأربعاء، حالة من التزاحم المروري، مع بدء العام الدراسي الجديد لبعض المراحل، وسط انتشار الخدمات المرورية.



وتباطأت حركة السير أعلى الطريق الدائري بالمرج من نفق السلام اتجاه مؤسسة الزكاة، وتسبب كسر ماسورة مياه في شارع أبو بكر في الاتجاه القادم من ميدان المحكمة لميدان سفير في حدوث تكدسات مرتفعة بمنطقة مصر الجديدة.



كما ظهرت كثافات مرورية عالية أعلى الطريق الدائري من المنيب إلى الأوتوستراد، بسبب تصادم تريلا بالسور الحديدي للطريق عند مخرج الأوتوستراد من الطريق الدائري.



وانتظمت حركة المرور بشارع الحجاز والنزهة والثورة والميرغني، وكانت حركة السير جيدة بطريق السويس من كوبري أبو غزالة للرحاب وكذلك مدينتي في الاتجاهين.



وظهور بعض الكثافات المتحركة أعلى كوبري أكتوبر وشارع الهرم وفيصل اتجاه الجيزة.