صعود أسهم اليابان للجلسة السابعة بعد هبوط الين

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الأربعاء مع مواصلة الأسهم المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، بينما ربحت شركات التصدير الكبرى بدعم من تراجع الين.



وكسبت أسهم الشركات الموردة لأبل أيضا بعدما أعلنت شركة التكنولوجيا التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها عن منتجات جديدة من أجهزة آيفون.



وارتفع المؤشر نيكي 0.96 بالمائة إلى 21597.76 نقطة اليوم الأربعاء، بعد صعوده في وقت سابق إلى 21619.21 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 يوليو.



وارتفع المؤشر للجلسة السابعة على التوالي وسط موجة بيع عالمية في السندات رفعت العوائد وآمال بأن تجذب مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين أموالا إلى سوق الأسهم.