كسر ماسورة مياه يعيق حركة المرور بمصر الجديدة

شهدت منطقة مصر الجديدة، صباح الأربعاء، حالة من التكدس المروري في شارع أبو بكر، للقادم من ميدان المحكمة لميدان سفير، بسبب كسر ماسورة مياه، وتم نشر الخدمات المرورية؛ لتيسير حركة المرور.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة، يفيد تكدس حركة السير بمنطقة ميدان المحكمة حتى ميدان سفير بمصر الجديدة؛ وذلك بسبب كسر ماسورة مياه.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات شفط، لسحب المياه المتراكمة على الطريق، وتم نشر الخدمات المرورية.