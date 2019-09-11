القبض على 8 متهمين بحوزتهم 15 كيلو بانجو وبنادق بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، من القبض على 8 متهمين، وبحوزتهم بندقية آلية، وأخرى خرطوش، وأسلحة، و15 كيلو بانجو، فضلًا عن كمية من نبات الحشيش والأقراص المخدرة.



وتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 8 متهمين بحوزتهم 2 بندقية آلية وخرطوش، وطبنجة، و2 فرد محلى الصنع، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 15.750 كيلوجرام، فضلًا عن كمية من نبات الحشيش المخدر تزن 200 جرام، و87 قرصا مخدرا.



وحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها خلال الساعات القادمة.



ويأتى ذلك فى اطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

