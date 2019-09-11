مع بدء العام الدراسى.. مدير إدارة المرور يتفقد الطرق

تفقد مدير الإدارة العامة للمرور، الأربعاء، حركة المرور، على الطرق السريعة تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.



وأمر بنشر الخدمات المرورية على الطرق السريعة والمحاور والميادين الرئيسية بالتنسيق مع مرور القاهرة والجيزة؛ وذلك بسبب انتظام العام الدراسي الجديد، ومراقبة الطرق.



كما تم الدفع بالأوناش المرورية وسيارتك الدفع الرباعي على كل الميادين لرفع أي معوقات بالطرق، وكذلك سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة.



وكثفت الحملات من جهودها لضبط متجاوزي السرعات وتطبيق العقوبة القانونية عليهم، وكذلك حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة خاصة المركبات التي تنقل الطلاب، حفاظا على سلامة الجميع.