ارتفاع أسعار الذهب بعد خسائر 4 أيام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، منهية سلسلة من الخسائر امتدت لأربع جلسات بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم تحفيزا ويخفض أسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1493.50 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1483.90 دولار.



وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1502.2 دولار للأوقية.



وتراجعت أسعار المعدن الأصفر ما يزيد عن أربعة بالمائة أو أكثر من 60 دولارا منذ بلغت ذروة أكثر من ستة أشهر عند 1557 دولارا في الرابع من سبتمبر.



وتلقى الإقبال على المخاطرة الدعم قبل قرارات بشأن السياسة النقدية ستصدر عن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم، إذ يأمل المستثمرون في المزيد من التيسير في ظل تباطؤ النمو العالمي.