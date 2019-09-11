"غاوي سفر".. تجربة جديدة في أدب الرحلات

بين 4 دول اختارها لتكون محور كتابه تنقل الكاتب الصحفي حسام عبد القادر، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر ورئيس تحرير جريدة أمواج الإلكترونية، ليروي تجربته جديدة في أدب الرحلات.



" ألمانيا، أمريكا، الهند، وسلطنة عمان" هم الدول المحورية لكتاب "غاوي سفر.. رحلات صحفي يرى العالم" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



استطاع حسام عبد القادر أن ينقل خبراته وتجاربه التي شاهدها في هذه البلاد إلى القارئ، حيث شاهد ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة ومتنوعة، معلقا "أنه يجب علينا دائما أن ننظر إلى العالم من حولنا بنظرة مختلفة وألا نعتقد أن العالم يتمحور حولنا فقط".





تابع عبد القادر "إن مثله الأعلى في أدب الرحلات هو الكاتب الراحل أنيس منصور، نظرا لأن كتبه كانت دائما نموذجا للكتابة البسيطة السلسة والتي تناسب كافة الأعمار".



لن تنتهي رحلة عبد القادر إلى هنا، مشيرا إلى أن هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب عن أدب الرحلات ينوي إصدارها، وسوف تتناول تجارب عدة في بلادا أخرى.