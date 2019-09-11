فتح منافذ تذاكر مبارة الإسماعيلي وأهلي بني غازي على فترتين

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، عن فتح منافذ بيع تذاكر مبارة الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى، ضمن الجمعة فى إطار منافسات جولة الذهاب بدور الـ33 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية سابقًا"، على فترتين من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ومن السادسة مساءًا حتى العاشرة مساءً.



وأضح مجلس الإدارة، أنه من المقرر طرح 7000 تذكرة لحضورالمبارة، بواقع 4000 تذكرة للدرجة الثانية وسط بسعر 20 جنيه، 1500 تذكرة للدرجة الثالثة يمين بسعر 20 جنيه، 1500 تذكرة للمقصورة الأمامية بسعر 100 جنيه، ولا يمكن لشخص الحصول على أكثر من تذكرة.



يذكر أن القرعة أوقعت الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فى السادسة مساء الجمعة المقبل فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

