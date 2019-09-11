كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية يزور الصين الخميس

من المقرر أن يزور كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية الصين هذا الأسبوع، لإجراء مشاورات مع نظيره الصيني بشأن التعاون الثنائي، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لوزارة الشئون الخارجية في سول.



وسيزور لي دو-هون، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، بكين يوم الخميس لإجراء محادثات مع لوه تشاو هوي، نائب وزير الخارجية الصيني.



وخلال المحادثات، سيتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن إجراءات التعاون الثنائي بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفقا للوزارة.



ويأتي الاجتماع عقب محادثات هاتفية أجراها لي مع الممثل الأمريكي الخاص لشئون كوريا الديمقراطية ستيفن بيجين يوم الثلاثاء.



