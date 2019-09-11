الجارالله: تراجع التضخم يؤكد "المسار الصحي"للاقتصاد المصري

قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية أحمد الجارالله، إن تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى معدلات غير مسبوقة خلال السنوات الست الماضية، يؤكد المسار الصحيح للاقتصاد المصري.



وأضاف الجارالله – في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – قائلا:"بشارة أخرى للشعب المصري، التضخم تراجع بدرجة لم يشهدها الاقتصاد المصري من 6 سنوات.. تراجع بقوة، وهذا دليل أن مسار الاقتصاد المصري، مسارا صحيا، وأن تعافي الاقتصادي المصري سريعا".



وتابع الجارالله قائلا:"مصر تعيد أمجادها الاقتصادية، المطلوب من شعب مصر، أن يتفاعل مع مسار الاقتصاد، ويزيد جهده حبتين.. مصر تستحق".