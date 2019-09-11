سقوط صاروخ قرب مقر وزارة الدفاع الأفغانية دون إصابات

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن سقوط صاروخ قرب مقر وزارة الدفاع في العاصمة كابول، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.



ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي قوله في بيان: إن صاروخا سقط قرب جدار في وزارة الدفاع، ولم ترد تقارير عن إصابات".



وتعد هذه أول حادثة من نوعها في العاصمة الأفغانية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع حركة طالبان والهادفة لتمهيد الطريق أمام انسحاب أمريكا من أفغانستان باتت بحكم "الميتة"، فيما توعدت حركة طالبان بمواصلة القتال وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستندم لتخليها عن المفاوضات.