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عالم

الكويت تجدد مساندتها لأفغانستان فى حربها ضد الإرهاب

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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جددت الكويت مساندتها لأفغانستان في جهودها الحثيثة من أجل بسط سيطرتها وسيادتها على كامل أراضيها وحربها ضد "الإرهاب".

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الثلاثاء، لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وأكد العتيبي أن أهمية التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب الذي لا يزال عاملا رئيسيا للاستقرار بالنسبة للوضع الأمني في أفغانستان، تكمن في الالتزام الجماعي بمكافحة هذه الآفة ومحاربتها وفي إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأشاد بالجهود التي تبذلها السلطات الأمنية بأفغانستان في مكافحة الجريمة والمخدرات، والتي تظهر جليا في أحدث تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

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