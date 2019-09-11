الطب الشرعى يوضح حقيقة أسباب وفاة إسراء غريب

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب من بيت ساحور بمدينة بيت لحم، عن الأسباب الحقيقية للوفاة.



وأوضح التقرير أن سبب يعود إلى قصور حاد في الجهاز التنفسي، نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد بالصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها الفتاة.



وأشار التقرير إلى أن قلب الفتاة لم يعاني من الإصابات، وكانت صمامات القلب، والحجرات القلبية طبيعية، ودون أي تغيرات مرضية أو تشوهات.



كما أفاد التقرير بأن الفتاة كانت تشكو من ألم أسفل الظهر، وتبين بالفحص وجود جرح قطعي، كما يوجد جرح بشكل عمودي على الحاجب الأيمن وكدمات قديمة وحديثة على الأطراف العلوية، كما تبين إصابتها في الأربطة، وكدمات وكسور في المعصم.



يذكر أن الفتاة غريب أثارت جدلا كبيرا محليا وعربيا ودوليا، بعد انتشار مقطع صوتي لها وهي تصرخ نتيجة ما قيل بأنه تعذيب من إخوتها أفضى إلى موتها، داخل مستشفى في الضفة الغربية.



وكانت النيابة العامة الفلسطينية اعتقلت 3 أشخاص على ذمة القضية، من بينهم زوج شقيقة إسراء غريب، الذي كان متحدثا باسم العائلة، وحاول ترويج رواية أن إسراء كانت تعاني من حالة تلبس بالجن العاشق وهو ما أدى إلى وفاتها.