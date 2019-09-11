الإسماعيلي يحل أزمته مع اتحاد الكرة

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في حل أزمته مع اتحاد الكرة، بعد قراره بوقف قيد اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأعلن النادي الإسماعيلي، عن قيد 29 لاعبًا للموسم الجديد وضمت القائمةـ في حراسة المرمى: "محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب ومحمود عبد المنصف".



وتواجد في خط الدفاع:"باهر المحمدي ومحمد مجدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد مخلوف".



واختير في خط الوسط:"عماد حمدي ونادر رمضان ومصطفى فارس ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم ومدحت فقوسة ومحمود صلاح وعمر الوحش وبكيتى سيلفا ومحمود دونجا وخليل نيمار وهمام طارق وأحمد مدبولي ومحمد حمدي زكي"، وخط الهجوم: "محمد الشامى وشكري نجيب وبينسون شيلونجو".

