البحرين ترفض فرض السيادة الإسرائيلية على شمال البحر الميت

أدانت البحرين إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.



يأتي هذا عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن، إذا ما تمت إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء في إسرائيل.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إنه لن يخلي أي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، إذا استمر في منصبه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في 17 سبتمبر الجاري.



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سينشر قوات إسرائيلية في كافة مناطق غور الأردن لتأمين حدود دولة إسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك الانتشار سيكون الأول من نوعه منذ حرب يونيو 1967.







