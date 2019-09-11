المفاوضات مستمرة بين سان جرمان وبرشلونة بشأن نيمار

أفاد والد النجم البرازيلي نيمار، بأن المفاوضات بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ما زالت قائمة من أجل عودة نجله إلى النادي الكاتالوني، وذلك على الرغم من فشل اتمام الصفقة قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية في الثاني من الشهر الحالي.



وسعى برشلونة جاهدا هذا الصيف لتلبية رغبة نيمار بالعودة إلى ملعب "كامب نو" الذي تركه عام 2017 للانتقال إلى العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه عجز عن التوصل الى اتفاق مع إدارة سان جرمان.



ولم يشارك النجم البرازيلي في أي من مباريات سان جرمان لهذا الموسم، أولا بداعي الإصابة ثم بسبب رغبته العلنية بالرحيل عن الفريق، في وقت أكد مدرب النادي الباريسي الألماني توماس توخل بأنه لن يدرج اسم نيمار في التشكيلة إلا بعد أن يحسم مستقبل اللاعب البالغ 27 عاما.

