روسيا تؤكد ثبات موقف موسكو تجاه واشنطن بعد استقالة بولتون

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأنه التغيرات التقليدية في الإدارة الأمريكية لن تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع روسيا، مؤكدا ثبات الموقف الروسي تجاه الولايات المتحدة.



وقال ريابكوف في تصريح صحفية اليوم الأربعاء تعليقا على استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون،: "لا يمكننا تقديم أي تقديرات لهذا الحدث، لأنها مسألة داخلية بحتة للولايات المتحدة. ولاحظنا مرارًا في الماضي أن التغيرات داخل الإدارة الأمريكية لا تؤدي إلى تحسن في العلاقات أو إلى تطبيعها، على عكس التصريحات التي أدلى بها كبار ممثلي الإدارة نفسها".



وأضاف: "لذلك، لا يمكن أن نقوم بأي توقعات فيما يتعلق بإعادة الترتيب أو إقالة شخص ما من منصبه أو تعيينه.. فموقفنا هو نفسه، نحن نحكم بالأفعال، لا بالادعاءات ولا بالنية".