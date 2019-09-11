الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق 12 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غاز شرق المتوسط.. إدانة جديدة لـ"التنقيب التركى"

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
دان زعيما اليونان وقبرص، الأربعاء، أنشطة التنقيب التركية "غير القانونية" في شرق البحر المتوسط، وجددا المطالبة بإجراء مباحثات لحل النزاع في الجزيرة المقسّمة منذ عقود.

وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أن "الزعيمين أعربا عن مخاوفهما الشديدة حيال التدخلات التركية غير القانونية في البحر".

وتابع في بيان، أنهما "يكرران رغبتهما الكاملة بإعادة إطلاق مفاوضات تؤدي لحل قابل للتنفيذ للمسألة القبرصية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتحدت تركيا مرارا التحذيرات الأوروبية والأميركية لوقف التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا، التي أرسلت سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

يذكر أن، الجزيرة مقسومة بين جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا، والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للجزيرة عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.

وفي يوليو الماضي، دانت قبرص إطلاق تركيا عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسمة، معتبرة أنها "تصعيد للانتهاكات التركية المستمرة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

أغلق هاتفه.. تفاصيل جديدة بـ«استقالة محافظ الإسماعيلية»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

منذ يوم

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

منذ حوالي 22 ساعة

استقرار الدولار أمام الجنيه

ads

الصور

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

وصول جثمان العالم المصرى أبو بكر عبد المنعم قادمًا من المغرب

أيام زمان

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

الصحة

"الدهون الخفية" أكثر خطورة على النساء من الرجال

"الكوليرا" تفتك بولاية النيل الأزرق فى السودان

غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة

العلماء يكشفون سببًا شائعًا لاضطرابات الدماغ

الرئيس نيوز

شكري: تنفيذ السبل السياسية في سوريا سيعزز عودتها إلى الجامعة العربية

المملكة تدين إعلان نتنياهو ضم أراض في الضفة الغربية

أبوالغيط: مصر تواجه صعوبات في ملف "سد النهضة".. وإثيوبيا "تراوغ"

الأمن الوطني: اعتقال 16 إخوانيا من أخطر القيادات الإرهابية في مصر

منوعات

"ناسا" توضح حقيقة البحيرات المنتشرة على سطح قمر كوكب زحل

اكتشاف قارة مفقودة

"الحمام" وجبة غذائية تقي من أمراض عديدة

بشرى سارة لمدمني تناول القهوة يوميًا

كشكول

وفد مؤسسة Clarivate Analytics العالمية يشيد بقطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر

"آداب الفيوم" تستقبل أوراق الطلاب الجدد

"التعليم " توجه مديري المدارس الثانوية بسرعة تسجيل الطلاب الجدد

وزير الشباب يكرم الطالب الأزهري رئيس نموذج محاكاة البرلمان المصري

إسلام سياسي

شباب الإرهابية يبدأون حملة استغاثة لمنع تسليم عناصر من "خلية الكويت"

قيادي إخواني يعترف بعلاقة الجماعة بتركيا وتهريب الأموال والهجرة غير الشرعية - فيديو

عمليات صبراتة: «الدباشي» مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ «داعش»

تنظيم القاعدة.. كيف كان وكيف أصبح؟ دراسة لمرصد الإفتاء


زيت وسكر

ما هي أعراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؟

مع اقتراب المدارس.. تعرف على مرض “النكاف”

تسليم 35688 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بأكتوبر الجديدة

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
منى رجب
العنف المستجد فى العلاقات الأسرية
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
المزيد

الثقافة

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى يستعيد مكانته عربيا ودوليا

مارغريت آتوود تكشف عن تكملة رواية "حكاية أمة"

فودة وعواض ينسقان لاحتفالات ملتقى الأديان بسانت كاترين

اليوم.. افتتاح معرض "طباعة الخط العربى" بمكتبة الأسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك