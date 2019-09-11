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تكنولوجيا

أبل تطرح هواتف وأجهزة لوحية وأنظمة تشغيل جديدة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:44 ص
شركة أبل
شركة أبل
وكالات
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أعلنت شركة أبل عن طرح هواتف آيفون جديدة، منها آيفون 11 وآيفون برو، وآيباد، وساعة أبل من الجيل الخامس، ومنتجات وخدمات أخرى، وذلك في حدثها الخريفي الكبير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويحتوي الآيفون الجديد (iPhone11) على شاشة 6.1 بوصة ونظام كاميرتين في الخلف، بإمكانها تصوير فيديو بزمن أطول يصل لنحو 17 ساعة. ويمكن تحويل كاميرا السيلفي لتصوير فيديو للمناظر الطبيعية بشكل بطئ، وفقا للشركة.

ويتمتع الهاتف الذكي الجديد الذي طرح بستة ألوان، بقابلية خزن تتراوح بين 64GB إلى 256GB لتوفير المزيد من المساحة للتطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام العالية الدقة، حسب معلومات الشركة.

وطرحت أبل ساعتها الجديدة من الجيل الخامس وتتمتع بخاصية عرض مستمرة، مع بطارية تدوم لـ18 ساعة.

وتتميز الساعة الجديدة بأنها تدعم نظام تحديد المواقع العالمي GPS والارتباط بشبكة 4G وعرض مستمر يوفر للمستخدم إمكانية رؤية الوقت والرسائل الأخرى بدون أن يرفع رسغ يده.

وظهر خلال هذا الحدث أيضا جهاز آيباد جديد من الجيل السابع بشاشة عرض 10.2 بوصة.

وإلى جانب هذه الأجهزة، أعلنت أبل أيضا عن أنها ستطلق خدمة البث التلفزيوني (Apple TV Plus) في الأول من نوفمبر المقبل.

وطرحت أبل أيضا سماعات إير بودز وأنظمة تشغيل جديدة.

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