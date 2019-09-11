منتخب الجودو يستعد للمشاركة فى بطولة العالم للألعاب البارالمبية

أكد رئيس الاتحادين المصري والأفريقي لرياضات المكفوفين الدكتور أحمد عوين، أن منتخب مصر للجودو يستعد على قدم وساق للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها أوزبكستان خلال الفترة ما بين 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 500 لاعب يمثلون 40 دولة من مختلف أنحاء العالم، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية 2020 بطوكيو.



وقال "عوين"، إن الاتحاد حرص على إعداد خطة طموحة للمنتخب الوطني للجودو قبل المشاركة في بطولة العالم خاصة وأنها تعد ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية، من خلال الدخول في معسكر مغلق منذ أكثر من ثلاثة أشهر وحتى موعد السفر غدا الخميس، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الفراعنة على تحقيق العديد من الميداليات المتنوعة والتربع على عرش البطولة.



وأوضح أن، بعثة المنتخب الوطني المشاركة بالبطولة تتكون من خمسة لاعبين هم: محمد كرم حسين من "الإسكندرية"، عبدالله علاء عبدالله من القليوبية، الثنائي صابر علي خميس ومصطفى محمد السيد من القاهرة، رشاد أحمد أبو غنيم من المنوفية، يرافقهم الكابتن مصطفى إبراهيم أحمد المدير الفني، وأبو بكر محمد مدرب، وجمال الدين سعيد إداري المنتخب، برئاسة بخيت عزيز عضو مجلس إدارة الإتحاد.



وأوضح الدكتور "عوين" أنه، تم افتتاح منطقة لرياضات المكفوفين لمحافظات الصعيد تابعة للاتحاد المصري لأول مرة في التاريخ، مقرها في سوهاج تحت مسمى "منطقة الصعيد"، وتضم 9 محافظات هم: بني سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، تحت رئاسة الدكتورة رشا الصراف، والمدير التنفيذي محمد أبو العجب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا يعد إنجازا يحسب لاتحاد المكفوفين خاصة وأنه تم انشاؤه حديثا.