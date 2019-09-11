البنتاجون سيحتفظ بـ5500 جندى على الحدود مع المكسيك

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستبقى على انتشار ما يصل إلى 5500 جندي على الحدود مع المكسيك العام المقبل للمساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية.



وبعد أسبوع على إعلان البنتاجون عن تخصيص 3.6 مليون دولار لتمويل بناء جدار حدودي، قال البنتاجون إنه وافق أيضا على طلب من وزارة الأمن الداخلي للإبقاء على تواجد عسكري أيضا.



وقال المتحدث باسم البنتاجون اللفتنانت كولونيل كريس ميتشل إن وزارة الدفاع: "ستقدم ما يصل إلى 5500 عنصر لتوفير الدعم للبنية التحتية والدعم العملاني وفي عمليات الرصد والمراقبة والدعم الجوي".



ويعكس تعزيز التواجد العسكري على الجانب الأمريكي من الحدود انتشارا أكبر للقوات المكسيكية، في أعقاب ضغوط من الرئيس دونالد ترامب بينها تهديده بفرض عقوبات تجارية.



والتقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في واشنطن و"أقر بالخطوات غير المسبوقة والجادة لحكومة المكسيك في المساعدة على التصدي للهجرة غير الشرعية" بحسب البيت الأبيض.



غير أن البيان ذكّر أيضا بالمطالب المتكررة من المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع، أن تبذل المكسيك مزيدا من الجهود في وقف الهجرة عبر الحدود.