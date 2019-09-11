لجنة إعادة الانتشار بالحديدة تصف مفاوضات الأطراف اليمنية بـ"الإيجابية"

وصف القائم بأعمال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة الجنرال هاني نخلة أجواء المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الحديدة بأنها "إيجابية"، رغم وجود بعض المعوقات الميدانية والسياسية.



وقال نخلة، في حديث لقناة (العربية- الإخبارية)، في أول حديث له لوسائل إعلامية عربية، إن الأطراف اليمنية تتعاطى بإيجابية مع المحادثات، مع العلم أن كل شيء مسيس في الدول كافة بحسب تعبيره.



وكشف أنه تم الاتفاق بين المجتمعين على تفعيل وقف إطلاق النار والتهدئة، ووضع الآلية لهما، مشيرا إلى أن الأهم هو أن النيات بين الطرفين إيجابية، وهناك حماسة واندفاع، وهي أمور مشجعة وجيدة.



وأوضح أن عمل اللجنة تقني، وهو ما يسهل التفاعل بين أعضائها.



ويرأس الجنرال نخلة اللبناني الأصل، لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار.



وتتمتع تلك اللجنة بصلاحيات محصورة بتطبيق اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر عام 2018، وهي لجنة عسكرية - ميدانية محددة بفترة زمنية.