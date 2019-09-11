"الكوليرا" تفتك بولاية النيل الأزرق فى السودان

أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، تسجيل 4 حالات مؤكدة بوباء الكوليرا ووفاة 3 أشخاص من جراء الإسهال الحاد في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد.



وذكرت وزارة الصحة أنّ الوزير أكرم التوم طالب منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات من لقاح الكوليرا فورا.



وتوجه مسؤولون من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية إلى المناطق المتضررة.



وقالت الوزارة في بيان الاربعاء "أصيب 37 شخصا بإسهال مائي حاد وتوفي منهم 3 أشخاص.



وقد وقعت كل الإصابات والوفيات في مناطق مختلفة من ولاية النيل الأزرق".



وتوفي العشرات جراء الإسهال الحاد في السودان في العام 2016 بعد تسجيل آلاف الحالات في إرجاء البلاد.