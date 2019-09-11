دليل براءة نيمار من تهمة الاغتصاب

قالت الشرطة البرازيلية في ولاية ساو باولو، اليوم الأربعاء، إن السيدة التي اتهمت نجم كرة القدم نيمار باغتصابها تواجه اتهامات بالغش والابتزاز والافتراء وهو ما قد يعتبر دليلا أكبر على براءة مهاجم باريس سان جيرمان.



ووُجهت اتهامات بالاغتصاب من ناجيلا تريندادي ضد قائد البرازيل السابق في فندق في باريس في مايو الماضي لكن نيمار زعم أن العلاقة كانت بالتراضي وأسقط المدعون التهمة لعدم كفاية الأدلة.



وذكرت شرطة ساو باولو في بيان يوم الأربعاء أن زوج تريندادي السابق استيفنز ألفيس اتهمها بالغش.



وقال محامي تريندادي إن أقوال الزوج السابق تشكل مفاجأة مؤكدا رفض موكلته للاتهامات.



واستحوذت القضية على اهتمام عالمي وهددت عقود رعاية نيمار ومسيرته الرياضية.



ونفى لاعب برشلونة وسانتوس السابق الاتهامات ونشر المحادثات والصور المتبادلة مع تريندادي.