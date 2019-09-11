الصين تتعاون مع تطبيقات الخرائط لتحديث معلومات المرور

ذكرت وزارة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الصينية ستوسع تعاونها مع مشغلي تطبيقات الخرائط على مستوى البلاد، ما يزود السائقين بأحدث المعلومات المرورية.



وقال ليو يوي بنج، مسؤول كبير بالوزارة، في مؤتمر صحفي، إن عددًا من إدارات شرطة المرور المحلية قد عملت بالفعل مع تطبيقات خرائط لتنبيه السائقين الى الطرق التي يكثر تواتر وقوع الحوادث فيها، وقد تلقت ردود فعل إيجابية.



وقال ليو إنه ابتداء من 20 سبتمبر، ستشجع الوزارة شرطة المرور في جميع أنحاء البلاد على توفير مثل هذه الخدمات وتحديثها، مضيفًا أن تطبيقات الخرائط ستتمكن أيضا من تحديث برامج التشغيل بمعلومات الطوارئ حول الاختناقات المرورية وبناء الطرق وإجراءات التحكم في حركة المرور.



وتأمل الوزارة أيضا، أن تبرز تطبيقات الخرائط مواقع مراكز شرطة المرور ومكاتب إدارة المركبات، وكذلك المواقع التي يمكن للسائقين فيها معالجة حوادث المرور البسيطة.



وقال ليو إن إدارات شرطة المرور المحلية ستبدأ في تقديم الخدمة حالما تكون جاهزة، مع توقعات بتنفيذها بالكامل بحلول نهاية هذا العام.