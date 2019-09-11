المحافظون والعمال بالنرويج يعانون انتكاسة فى الانتخابات المحلية

ظهر أداء الأحزاب الكبيرة في النرويج ضعيفًا عمومًا في انتخابات المجالس البلدية والمحافظات، وفقًا لنتائج أولية كُشفت، أمس الثلاثاء.



وعانى الحزب المحافظ الحاكم من أضعف أداء له خلال أكثر من 40 عامًا، حيث حصل على 20% فقط من الدعم في عموم البلاد، أي انخفاض 3% عن الانتخابات السابقة في 2015.



وعانى أكبر حزب في البلاد، وهو حزب العمال، من أسوأ نتائج له منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية.



وحصل على 25.1% من الدعم، منخفضًا من 33% في عموم البلاد خلال انتخابات 2015.



وأعربت رئيسة وزراء البلاد، ايرنا سولبرج، وهي أيضًا زعيمة حزب المحافظين، عن تهنئتها لكل من حزبي الخضر والوسط، لتقدمهما بهذه الانتخابات.