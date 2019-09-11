واشنطن تفرض جولة جديدة من العقوبات على أفراد وكيانات

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء جولة جديدة من العقوبات على أفراد وكيانات بدعوى الارتباط بمنظمات إرهابية عقب أمر تنفيذي محدث صدر في وقت سابق.



وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "فرضت وزارة الخزانة اليوم عقوبات على أكثر من 24 فردا وكيانا من 11 منظمة إرهابية.



على وجه التحديد، لدينا قادة ووكلاء وممولون من 11 منظمة إرهابية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني (فيلق القدس) وحماس وداعش والقاعدة والجماعات التابعة لها".



ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، ورد من بين المستهدفين بالعقوبات محمد سعيد أيزيدي الذي صنف كمسؤول بفيلق القدس، وزاهر جبارين الذي صنف كقائد أو مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وعدد من مكاتب الصرافة.



وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي ترامب أمرا تنفيذيا بعنوان "تحديث العقوبات لمكافحة الإرهاب" وسع من خلالها معايير فرض العقوبات.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المؤتمر الصحفي إن هذا "الأمر التنفيذي اليوم يعتبر أهم تحديث لسلطة مكافحة الإرهاب منذ سبتمبر 2001".



وكان من المقرر أن يحضر جون بولتون المؤتمر الصحفي كمستشار للأمن القومي الأمريكي مع بومبيو ومنوتشين، لكنه تم فصله فجأة قبل وقت قصير من المؤتمر الصحفي.