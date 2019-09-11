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اقتصاد

مسؤول: الصين ستسرع بناء الربط العالمى للطاقة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
شركة الشبكة الوطنية
شركة الشبكة الوطنية الصينية للكهرباء
وكالات
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قال ليو قوه يويه، نائب مدير عام شركة الشبكة الوطنية الصينية للكهرباء، إن الشركة ستسرع إنشاء شركة على مستوى عالمي لربط الطاقة.

وقدم ليو في حديثه بمنتدى شبكة الطاقة العالمية 2019 الذي افتتح لمدة يومين في فانكوفر يوم الأربعاء ممارسات شركة الشبكة الوطنية الصينية للكهرباء في بناء مشاريع الجهد الفائق في السنوات الأخيرة.

وتمحور المنتدى الذي نظم بشكل مشترك من قبل رابطة الطاقة الكندية، ومعهد إديسون للطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة، ومنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (جيدكو)، تمحور حول تطوير وابتكار واستثمار شبكة الطاقة العالمية في القرن الجديد.

ويسعى إلى توضيح بعض القضايا الأساسية، بما في ذلك تطوير الطاقة المتجددة ونقلها، والترابط الكهربائي متعدد الجنسيات، وتخطيط الشبكة والابتكار التكنولوجي.

وقال ليو إن شركة الشبكة الوطنية الصينية للكهرباء طورت تكنولوجيا نقل توزيع لمسافات طويلة وذات سعة كبيرة.

وأضاف أنها قامت ببناء 19 مشروعا للجهد الفائق، بمعدل 8 مشاريع بديلة قائمة والباقي مشاريع قائمة مباشرة، تعرف بـ" 8AC 11DC " سعة 210 جيجاوات عبر الأقاليم، بسعة كلية قدرها 1470 جيجاوات من الطاقة المركبة المتصلة بالشبكة، تمثل منها الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة 36 بالمئة.

وقال ليو لوكالة أنباء "شينخوا" إن نظام الطاقة سيستمر في التطور في اتجاه مصادر الطاقة النظيفة العالية وشبكات الطاقة المترابطة على نطاق واسع، اعتمادا على الانتقال إلى الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، مؤكدا على ضرورة تسريع بناء شبكات النقل والتوزيع في المستقبل، مشيرا إلى أن شركة الشبكة الوطنية الصينية للكهرباء ستقوم بتسريع بناء شركة على مستوى عالمي لربط الطاقة تجسد " ثلاث خصائص وشبكتين".

وتعني "ثلاث خصائص" أنها ستخدم كمحور ومنصة تقدم فوائد مشتركة. أما "شبكتين" فتعني تعزيز بناء شبكة ذكية قوية وطاقة واسعة لإنترنت الأشياء بطريقة منسقة.

ومن ناحية أخرى، قال بى ياشيونج نائب رئيس شركة الكهرباء الجنوبية الصينية، الذي حضر أيضا المنتدى، أن أكثر من 50 % من القدرة المركبة وتوليد الطاقة من مناطق الخدمة في شبكة الطاقة الجنوبية الصينية تأتي من وقود غير أحفورى.

وفي المنتدى، دعت منظمة جيدكو جميع الأطراف إلى بذل جهود منسقة باتجاه آفاق جديدة لتطوير الطاقة على الصعيد العالمى من خلال الابتكار في أربعة جوانب هي مفهوم التنمية، والمعدات الفنية، ونموذج الأعمال، وآلية السوق.

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