مارتينيز يسجل ثلاثية فى فوز الأرجنتين 4-صفر على المكسيك

سجل لاوتارو مارتينيز ثلاثة أهداف خلال 40 دقيقة في فوز كبير للأرجنتين 4-صفر على المكسيك في مباراة ودية لكرة القدم في سان أنطونيو صباح اليوم الأربعاء.



وصدم مهاجم إنتر ميلان دفاع المكسيك والحارس جييرمو أوتشوا وهز الشباك في الدقائق 17 و22 و39.



كما سجل لياندرو باريديس من ركلة جزاء في الدقيقة 33.



وتراجعت الأرجنتين في الشوط الثاني لكنها حافظت على تماسكها أمام المكسيك التي لم تسدد أي كرة على المرمى خلال 90 دقيقة.



وحصل ثمانية لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة بعيدة عن الأجواء الودية لكن ستظل في الذاكرة بسبب أول ثلاثية لمارتينيز (22 عاما) في مشواره الدولي.



وقال عقب الفوز: "أنا سعيد ومتأثر. القيام بهذا يحتاج إلى تضحيات كثيرة وتسجيل ثلاثية بهذا القميص أمر لا يحدث كل يوم".



وهذه أثقل هزيمة للمكسيك منذ الخسارة 7-صفر أمام تشيلي في 2016 كما أنها أول خسارة تحت قيادة المدرب جيراردو مارتينو بعد 11 انتصارا متتاليا منذ تولى القيادة في يناير الماضي.