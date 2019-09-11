سقوط صاروخ بكابول في ذكرى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

سقط صاروخ على مجمع وزارة الدفاع الأفغانية في العاصمة كابول في ساعة مبكرة الأربعاء المصادف للذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات، وفق مسؤول.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في بيان إن "صاروخا سقط على جدار في وزارة الدفاع، ولم ترد تقارير عن إصابات".

وسقط الصاروخ بعيد منتصف الليل.



وهذه أول حادثة من نوعها في العاصمة الأفغانية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع أن المحادثات مع حركة طالبان والهادفة لتمهيد الطريق أمام انسحاب أميركي من افغانستان، باتت بحكم "الميتة".



وتوعد المتمردون بمواصلة القتال وحذروا من أن واشنطن ستندم لتخليها عن المفاوضات.



وفي 11 سبتمبر 2001 أدت هجمات على الولايات المتحدة إلى غزو بقيادة أمريكية لأفغانستان، ما أدى للإطاحة بنظام طالبان.



والأسبوع الماضي تعرضت كابول لهجومين تبنتهما طالبان، أوديا بحياة أكثر من 24 شخصا.