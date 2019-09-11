مقتل عدد من الجنود النيجيريين فى كمين نصبه إرهابيون

قتل عدد من الجنود النيجيريين في كمين نصبه إرهابيون لدى مرور قافلتهم في شمال شرق البلاد، كما أفادت مصادر أمنية اليوم الأربعاء.



وقال أحد هذه المصادر في تصريحات صحفية، صباح اليوم الأربعاء، إنّ مسلحين من "تنظيم داعش في غرب إفريقيا" المنشق عن حركة بوكو حرام أطلقوا النار على قافلة عسكرية أثناء توجهها إلى مدينة غودومبالي في ولاية بورنو.



وتبنّى "داعش في غرب إفريقيا" الكمين، مؤكّدًا أنّ عناصره أوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح.



بدوره قال مصدر أمني: "لقد خسرنا العديد من الرجال والسيارات والأسلحة في الهجوم الذي شنّه إرهابيون".



وبحسب مصدر أمني آخر فإنّ عدد الضحايا "ضخم".



وتنشط جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا حيث أسفرت هجمات الجهاديّين المستمرّة منذ نحو عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.



وانقسمت هذه الجماعة مجموعتين، الأولى موالية لزعيم بوكو حرام التاريخي ابوبكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لداعش في غرب افريقيا وقد كثفت منذ العام الماضي هجماتها ضدّ الجنود.