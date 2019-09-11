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رياضة

تشانج يستغل سنه لجذب أفكار جديدة تعيد إنتر ميلان للأمجاد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يؤمن ستيفن تشانج رئيس إنتر ميلان بأن طاقته الشبابية قد تساعد في منح النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم أفكارا جديدة وفهم مشجعين من جيله.

وعُين رجل الأعمال الصيني تشانغ (27 عاما) رئيسا لإنتر في أكتوبر الماضي وتعهد بقيادة النادي، الذي لم يحقق أي لقب كبير منذ 2011، إلى حقبة جديدة.

وقال تشانج، الذي كان مدير عام إنتر خلال عامين قبل تولي الرئاسة، إنه يقدّر المشجعين في نفس سنه ممن لديهم رؤية مختلفة عن الأجيال القديمة.

وأبلغ الصحفيين بعد انتخابه ضمن مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية "لا يكتفوا بمشاهدة المباراة لمدة 90 دقيقة بل يتابعون مقاطع فيديو قصيرة وما ينشر في حسابات انستجرام ويوتيوب الخاصة بالأندية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لذا يمكنني بطريقة ما جلب أفكار جديدة للكرة الأوروبية وإعطاء نظرة عالمية أشمل تحت توجيه التكنولوجيا".

وتابع: "السن لا يزعجني. في أمريكا والصين يوجد عدد كبير من الشبان في مثل سني يقودون شركات ومشاريع ومن المفترض أن يكون سن الشباب ميزة ويجلب طاقات وأفكار جديدة ونظرة ايجابية وتواصل مع متطلبات الأجيال الجديدة".

وناشد تشانغ جمهور إنتر منح الوقت للمدرب الجديد أنطونيو كونتي.

وقال:"يمكن أن نطمح لأفضل نتائج لكن أتمنى من الجماهير الصبر على اللاعبين والمدرب وكل فرد بالنادي لأننا جميعا أعضاء جدد ونحتاج لوقت.. أتفهم رغبة الجمهور في الفوز بالدوري الايطالي ودوري أبطال أوروبا لكن يرغب جميع المنافسين في ذلك أيضا. الكثير من لاعبينا حاليا من الشبان ومن المهم السماح لهم بالعمل وأنا متأكد من تحقيقهم لنتائج مرضية في العام المقبل".

وحصل إنتر، بطل أوروبا ثلاث مرات، على 18 لقبا بدوري الدرجة الأولى وكأس ايطاليا سبع مرات لكنه تعثر منذ حقق الثلاثية عام 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وكونتي هو المدرب 13 لإنتر منذ الثلاثية وتولى القيادة بعد لوتشيانو سباليتي الذي أقيل بعد نهاية الموسم الماضي عقب التأهل لدوري الأبطال.

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