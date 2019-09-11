التحقيق فى 125 قضية سرقات للتيار الكهربائى وضرائب بالمحافظات

تجري النيابة العامة، التحقيق في 125 قضية بمجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي بالمحافظات.



وتولت النيابة التحقيق في قضايا سرقة تيار كهربائي، ضبطت خلال حملة أمنية شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالمحافظات تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة.



وشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.



وأثمرت الجهود عن ضبط 10953 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.



كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 125 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة