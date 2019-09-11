فودة وعواض ينسقان لاحتفالات ملتقى الأديان بسانت كاترين

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الثلاثاء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، للتنسيق حول استعدادات قصور الثقافة لتنظيم فعاليات احتفالات ملتقى تسامح الأديان المزمع إقامته بمدينة سانت كاترين خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



أكد فودة، على أهمية تجهيز متحف الزعيم الراحل محمد أنور السادات على أعلى مستوى لافتتاحه خلال الملتقى، بالإضافة إلى متابعة جاهزية استراحة الزعيم وترتيبات الورش الفنية المصاحبة للفعالية.



وأوضح عواض، الخطوط العريضة لتجهيزات فعاليات الحفل الرئيس للملتقى بكاترين تحت شعار "هنا نصلي معا" بالإضافة إلى إعداد وتجهيز معرض للمنتجات البدوية والفنون التشكيلية، مؤكدًا على بذل قصور الثقافة كل الجهد لإخراج الحفل بالشكل الذي يليق بالحدث.



حضر اللقاء اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، واللواء محمود عبد الوهاب رئيس مدينة طابا ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء.



ومن المقرر أن يزور رئيس قصور الثقافة صباح غد الأربعاء مدينة سانت كاترين، فى جولة تفقدية لمعاينة الاستعدادات الفنية على أرض الواقع.