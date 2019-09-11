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مصر

جمارك القاهرة تعقد جلسة مزاد علنى لبيع 58 سيارة.. اليوم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:50 ص
جريدة الدستور
كتب - محمود السعدي
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تعقد سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 58 سيارة، ودراجة بخارية، ومواتير سيارات، وقطع غيار ومستلزمات سيارات واردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة.

ومن المقرر أن تقام الجلسة بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، والسيارات ماركات متنوعة ومنها: (هامر - مرسيدس-BMW- باجيرو -لاندكروزر- بورش - دودج - فولكس - جاجوار - كرايسلر تويوتا -GMC - لكزس - فورد - هيونداى - سوبارو - مازدا - لكزس - نيسان - جراندشيروكى - شانج يونج - شيفرولية - سيارات نصف نقل كابينة مفردة وكابينة مزدوجة ولوط مواتير ولوط دراجات بخارية.

وتباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه، في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو في أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

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