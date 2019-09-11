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مصر

شراكة جديدة لجذب السياحة الصينية لمصر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن من ضمن الشراكات الدولية الجديدة للهيئة للترويج والتسويق للسياحة المصرية بالخارج هي شركة CTRIP الصينية، موضحا أن الهيئة أجرت أول تعامل مع الشركة ولم يتم التعامل معها من قبل.

وأضاف يوسف، في تصريحات لـ "الدستور"، أنه تم إسناد عدد من المهام لهذه الشركة منها: جذب حركة السياحة الصينية لمصر خاصة أنها أحد أكبر منظمي الرحلات بالصين، وتنفيذ حملة تسويقية مشتركة للترويج لمصر في السوق الصيني، مشيرا إلى أن الصين تُصدر سنويًا قرابة 150 مليون سائح وهو سوق كبير لابد من أن يكون لمصر نصيب منه خاصة أن هناك طلب كبير على مصر من الصين.

ويشار إلى أن، CTRIP أحد أكبر منظمي الرحلات الصينية، وشهدت الشركة منذ نشأتها في عام 1999 نموًا كبيرًا وتطورًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتصبح واحدة من أهم مواقع الحجز السياحي الإلكتروني في العالم حيث تقدم خدمات الحجز والإقامة والنقل والجولات السياحية، وتتيح الشركة كافة المعلومات المتعلقة بالسفر من خلال منصة متطورة للخدمات والمعاملات وتطبيقات علي الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة.

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