نص أقوال المتهمين بمحاولة اغتصاب طفل وتصويره عاريًا بالجيزة

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة مع 3 متهمين أحداث عقب القبض عليهم بتهمة الشروع في التعدي الجنسي على صديقهم وتصويره عاريًا ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت الرقم 16257، جنح مركز شرطة أوسيم، في واقعة بلاغ كلًا من: "ص. ص"، و"ي. س"، ضد كلًا من: "ادهم. ح"، و"علاء. ا"، و"عبداللطيف. ط"، باستدراج نجلها الثاني إلى قطعة فضاء بناحية البراجيل أوسيم، ونزعوا ملابسه وإحداث به بعض الإصابات ومحاولة التعدي عليه جنسيًا وتصويره عاريًا ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك" صحة الواقعة.



وأضافت أنه، تم توجيه قوة من أفراد الشرطة السرية إلى مسكن المتهمين، فتمكنوا من ضبط الأول "أدهم. ح"، الذي بمناقشته بالواقعة أقر بارتكابها بالاشتراك مع المتهمان المشار لهما سابقًا، وانه قام بتصوير المجني عليه ونشر له مقطع فيديو على صفحة "الفيس بوك"، الخاصة به.



وبضبط باقي المتهمين أثناء تواجدهما بمنطقة غرب البلد البراجيل أوسيم، وبمناقشتهما بالواقعة أقرا بها وعليه تم اصطحابهما لديوان المركز لعمل اللازم.



وقال "ادهم. ح"، إنه يبلغ من العمر 16 سنة، ويعمل سائق توتوك، كما أقر بارتكابه الواقعة قائلًا "كنا بنهزر معاه إحنا أصحاب ومفيش كلام التعدي الجنسي عليه ".



كما كشفت أقوال المتهمين الآخريين، خلال مناقشتهما، اعترافهما بارتكاب الواقعة قائلين "احنا بنهزر علشان إحنا أصحاب بس مكناش عايزين نعمل معاه حاجة زي دي".



وبسماع أقوال: "ص. ص"، والدة المجني عليه: "اللي حصل من نحو يومين تقريبًا لقيت ابني دخل عليه البيت وبه بعض الإصابات بالوجه والرقبة فسألته إيه ده قالي إن فيه عيال ضربوه ومقاليش على حاجة، ولقيت واحد من أقاربي بيوريني فيديو على النت شاهدت فيه ابني والعيال بتخلعه هدومه ويصوروه دون ملابس ولما سئلت ابني حكالي إلى حصل".



كما كشفت أقوال المجني عليه خلال التحقيقات قائلًا: "اسمي"ي. س"، 16 سنة، سائق توتوك، اللي حصل يوم الأحد بالليل بعد ما خلصت شغل على التوتوك أتقابلت مع ادهم وعلاء وقالوا تعالى عشان نجيب عشاء وجبنا الأكل وأكلنا وبعد ما خلصنا أكل لقيت الثلاثة بيخلعوني هدومي غصب عنى وعايزين يعملوا معايا حاجات وحشة بس الحمد لله معرفوش وعورني في رقبتي وفي وشي وبعد ما خلعوني لقيت أدهم بيصورني على تليفونه وبعد كده عرفت من أمى إنهم نزلوا الفيديو على الـ "الفيس بوك ".



وتوصلت التحريات التكميلية إلى قيام المتهمين الثلاثة بالاتفاق فيما بينهم: بالتحريض من المتهم "ادهم. ح"، باستدراج المجني عليه إلى أرض فضاء ومحاولة التعدي عليه جنسيًا واستدرجوه وقاموا بتجريده من ملابسه بالقوة، كما قام المتهم "ادهم" بتصويره عاريًا ونشر الفيديو على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومحاولة الثلاث متهمين التعدي على المجني عليه وإحداث إصابته أثناء مقاومته للمتهمين إثناء ارتكابهم الواقعة.



وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس اثنين من المتهمين 15 يوما وإيداع الثالث احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات.