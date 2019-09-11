80 مليون جنيه أرباح شركة مصر للطيران للخدمات الطبية

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن أرباح شركة مصر للطيران للخدمات الطبية قد بلغت حوالى 80 مليون جنيه خلال العام المالى 2018 2019، لأول مرة منذ إنشاء مسشتفى مصر للطيران؛ نتيجة الخطط الاستراتيجية والتسويقية التى تم وضعها من جانب مسئولى الشركة، فضلا على تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبيبة وإجراء العمليات الجراحية الكبرى.



وأضاف المصدر أن مستشفى مصر للطيران حققت 40 مليون جنيه أرباحا صافية، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه زيادة فى مرتبات العاملين بالمستشفى، وهو ما كان له مردود طيب لدى جموع العاملين، نتيجة تحقيق تلك الإيرادات المالية الهائلة لأول مرة منذ تاريخ إنشاء المستشفى.



وأشار المصدر إلى أن وزير الطيران المدنى يبدى اهتماما كبيرا بمستشفى مصر للطيران، حيث يحرص على زياتها باستمرار لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى والتجهيزات التى تمتت بها خلال الأونة الاخيرة.