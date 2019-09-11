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عالم

الدول الإفريقية فى مجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:04 ص
جريدة الدستور
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طالبت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهي جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية برفع العقوبات المفروضة على السودان خصوصًا اعتباره من بعض الدول بلدًا داعمًا للإرهاب.

وذكرت الأعضاء الثلاثة غير الدائمي العضوية في مجلس الأمن، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، أنّ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي كان ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد.

وقال البيان إنه يتعين الآن الاقتداء بذلك "من خلال دعوة الدول المعنية إلى إلغاء عقوباتها بحق السودان" مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يشمل سحب الخرطوم من "لائحة الدول الداعمة للإرهاب" في إشارة للولايات المتحدة.

وفي إطار الأمم المتحدة يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005. ويترجم خصوصا من خلال حظر على الأسلحة وإجراءات خاصة بكل دولة (حظر سفر وتجميد أرصدة).

من ناحية أخرى قالت الدول الثلاث في بيانها "نحض الحكومة السودانية الجديدة على احترام بنود خارطة الطريق وتطبيقها بدقة" من أجل إنجاز انتقال سلمي.

وذكروا بأن الهدف يتمثل في "تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ومنصفة وشفافة لتوفير شروط انتقال سياسي يضمن السلام والاستقرار الدائمين في السودان".

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