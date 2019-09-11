الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق 12 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة وزارية عربية تندد بسلوك إيران وحزب الله الإرهابى فى المنطقة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:03 ص
جريدة الدستور
طباعة
أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية العربية، مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية.

ونددت اللجنة التي تضم المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والأمين العام للجامعة العربية ودولة الإمارات رئيسا، في بيان صادر عن اجتماعها الثاني عشر الثلاثاء بالقاهرة، باستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع مـن داخل الأراضي اليمنية على المدن الآهلة بالسكان بالسعودية بما في ذلك الأماكن المقدسة، والذي يشكل خرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015 الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات.

وأكدت اللجنة الوزارية، دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.

وشجبت اللجنة الأعمال التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والمتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل السعودية كما أدانت الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات وفي بحر عمان.

وأدانت اللجنة ما جاء في الكلمة العدائية والتحريضية لأمين عام مليشيا حزب االله اللبناني الإرهابي، وما تضمنته من إساءات مرفوضة للسعودية والإمارات والبحرين واليمن، الأمر الذي يشكل تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعد امتدادًا للدور الخطير الذي تقوم به هـذه المليشيا الإرهابية التي تعد إحدى أذرع إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت اللجنة أن هذه المليشيا تشكل مصدرًا رئيسًا للتوتر مما يستوجب ضرورة ردعها والتصدي لها ولمن يدعمها، وضرورة إلزامها بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكافة الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة.

ودعت اللجنة الحكومة اللبنانية إلى إدانة هذه التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، وذلـك في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.

وعبّرت اللجنة الوزارية العربية عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب، وهو ما يشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة، الأمر الذي يشكل تهديدًا واضحًا وصريحًا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

كما شددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات إيران التي تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وثمنت في هذا الصدد الجهود التي بذلتها ترويكا المجموعة العربية في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية، من خلال اللقاءات الثنائية التي عقدتها مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومع عدد من الدول وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، تنفيذًا للبيان الصادر عن القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة.

ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقًا لمضامين جنيف 1.

واستنكرت اللجنة استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيامها بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثـارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها وتأسيسها لجماعات إرهابية بالبحرين ممولة ومدربة مـن الحـرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب االله اللبناني الإرهابي.

وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى – طنب الصغرى – وأبو موسى)، بما في ذلك الزيارة التي قام بها مؤخرًا القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة أبو موسى في 30 يناير 2019.

وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نظرًا لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب الله الإرهابي مـن تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب، والذي يأتي استمرارًا لنهج إيران المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

هدى تحكى مأساتها مع "مرات أبوها": "عذبتنى وأنا بنت.. وضبطتها مع زوجى"

منذ حوالي 21 ساعة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

منذ حوالي 6 ساعات

مُنفِّذ "مذبحة الفجر": "أبويا عنده فلوس كتير وبيدينى 200 جنيه بالخناق"

منذ حوالي 15 ساعة

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

ads

الصور

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

تغريم "شيكابالا" 50 ألف جنيه بسبب أحداث نهائي الكأس

مفاجأة.. مكتب شيخ الأزهر مخترق من جماعة الإخوان الإرهابية

أيام زمان

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

الصحة

غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة

العلماء يكشفون سببًا شائعًا لاضطرابات الدماغ

مخاطر الامتناع عن الخبز أثناء "الدايت"

دراسة: تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة

الرئيس نيوز

أبوالغيط: مصر تواجه صعوبات في ملف "سد النهضة".. وإثيوبيا "تراوغ"

الأمن الوطني: اعتقال 16 إخوانيا من أخطر القيادات الإرهابية في مصر

بالفيديو.. لحظة هروب بنيامين نتنياهو من قصف صاروخي فلسطيني

أنقرة تتفاوض مع الجيش الليبي لإطلاق عنصريّن من "المخابرات التركية"

منوعات

اكتشاف قارة مفقودة

"الحمام" وجبة غذائية تقي من أمراض عديدة

بشرى سارة لمدمني تناول القهوة يوميًا

تعرف على المنتجات التي لا تحتاج لغسلها قبل الطهي

كشكول

وفد مؤسسة Clarivate Analytics العالمية يشيد بقطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر

"آداب الفيوم" تستقبل أوراق الطلاب الجدد

"التعليم " توجه مديري المدارس الثانوية بسرعة تسجيل الطلاب الجدد

وزير الشباب يكرم الطالب الأزهري رئيس نموذج محاكاة البرلمان المصري

إسلام سياسي

شباب الإرهابية يبدأون حملة استغاثة لمنع تسليم عناصر من "خلية الكويت"

قيادي إخواني يعترف بعلاقة الجماعة بتركيا وتهريب الأموال والهجرة غير الشرعية - فيديو

عمليات صبراتة: «الدباشي» مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ «داعش»

تنظيم القاعدة.. كيف كان وكيف أصبح؟ دراسة لمرصد الإفتاء


زيت وسكر

ما هي أعراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؟

مع اقتراب المدارس.. تعرف على مرض “النكاف”

تسليم 35688 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بأكتوبر الجديدة

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
منى رجب
العنف المستجد فى العلاقات الأسرية
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
المزيد

الثقافة

فودة وعواض ينسقان لاحتفالات ملتقى الأديان بسانت كاترين

اليوم.. افتتاح معرض "طباعة الخط العربى" بمكتبة الأسكندرية

اليوم.. انطلاق ورشة "أهلا بالمدارس" ببيت السنارى

"الكراسى الموسيقية" بمعهد جوته فى الأسكندرية.. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك