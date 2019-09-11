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رياضة

برشلونة يرفض المغامرة بميسى أمام فالنسيا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:59 ص
جريدة الدستور
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يرفض الجهاز الفني لبرشلونة الإسباني، فكرة المغامرة بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البارسا والدفع به في المباراة المقبلة للفريق ضد فالنسيا.

وغاب ميسي عن مباريات برشلونة في الموسم الحالي بسبب الإصابة، فيما يستعد الفريق حاليا لملاقاة فالنسيا، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أكدت أن عملية تعافي ميسي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا تسير بشكل طيب ولكن أبطأ مما كان متوقعًا.

الإذاعة أكدت أن فكرة الجهاز الفني للبارسا تتركز على عدم المجازفة ميسي وإبعاده عن مواجهة فالنسيا تجنبا لحدوث مضاعفات.

ويريد برشلونة أن يكون ميسي لائقا تماما لمباراة الفريق الكتالوني ضد بروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء المقبل، بالجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعانى برشلونة في مبارياته الثلاث الأولى هذا الموسم في ظل غياب ميسي، إذ حقق الفريق انتصارا وحيدا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، فيما سقط في فخ التعادل مع أوساسونا بنتيجة 2-2، بعد أن خسر في الجولة الأولى من الليجا أمام أتلتيك بلباو 1-1.

وكان اللاعب عاد لتدريبات برشلونة الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة ريال بيتيس، في الجولة الثانية من الليجا لكنه تعرض لانتكاسة أبعدته مرة أخرى.

ميسي تعرض للإصابة يوم 5 أغسطس الماضي، كما أنه كان قد عاد متأخرًا من العطلة الصيفية، بسبب ارتباطه بالمشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2019.

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