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رياضة

رئيس الزمالك: ميتشو رد على المشككين.. وطريق الأهلى أسهل

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:30 ص
جريدة الدستور
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حرص رئيس نادي الزمالك على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني عقب الفوز بكأس مصر، بعد التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة في النهائي.

ووجه رئيس الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين قبل المران الشكر للاعبين وكذلك الجهاز الفني، وعلى رأسه ميتشو المدرب الذي يعتبره عبقريا بعدما أدار النهائي بكل براعة.

وقال: "يعجبني في ميتشو علاقته مع اللاعبين وأكبر دليل على علاقته الجيدة بهم، لقطة احتفاله مع محمود علاء، كما يعجبني شخصيته الحازمة ومبدأ الشورى الذي يتبعه مع أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف بعكس جروس الذي كان ينفرد برأيه دون أن يتشاور مع أحد".

وتابع: "الكل شكك في ميتشو، ولكنه أثبت قوته في المباريات التي خاضها، مواجهة بطل السنغال في دوري الأبطال صعبة والقرعة تأتي سهلة للأهلي في كل عام بعكس الزمالك الذي يواجه فرقا قوية، لذلك يجب التركيز على مباراة دوري الأبطال قبل التفكير في لقاء السوبر أمام الأهلي"

وأشار إلى أن بيراميدز يمتلك لاعبين كبار والزمالك تغلب عليه بالثلاثة وكان بإمكانه أن يفوز بأكثر من تلك النتيجة، وهذا يعكس أن الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر.

وحول الحضور الجماهيري قال: "مباراة بيراميدز كانت تجربة ونجحت لذلك التذاكر سيتم بيعها في المنافذ فيما هو قادم بعد المظهر الحضاري للجماهير التي حضرت نهائي كأس مصر وعليكم أن تسعدوهم وتواصلوا حصد الألقاب"

واختتم حديثه قائلا: "المكافآت جاهزة والجميع يستطيع أن يصرف والقادم سيكون أفضل بإذن الله لأنني أثق في اللاعبين والجهاز الفني".

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