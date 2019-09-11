الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق 12 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مارسيلو يواجه تحديا جديدا فى ريال مدريد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:21 ص
جريدة الدستور
طباعة
يعيش النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، موسمه الرابع عشر في ملعب "سانتياجو برنبيو"، وذلك منذ وصوله في سن 18 عامًا، تحديدًا في عام 2007 لخلافة مواطنه روبرتو كارلوس.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية على زاوية في مسيرته مارسيلو مع ريال مدريد، وتتعلق بانتزاعه المركز الأساسي من كل لاعب في مركزه مر على ريال مدريد منذ روبرتو كارلوس حتى الفرنسي ثيو هيرنانديز، حيث فشل الجميع في هذه المهمة باستثناء البرتغالي فابيو كوينتراو.

وكانت بداية مارسيلو في مركز خط الوسط الأيسر في ظل وجود الأرجنتيني جابرييل هاينزة في مركز الظهير الأيسر، وفي موسم 2007-2008 ساهم بلقب الدوري الإسباني مع المدرب الألماني بريند سوشتر، حيث خاض 24 مباراة ولعب 2094 دقيقة.

ولم يؤثر تبديل المدربين على مركز اللاعب البرازيلي في تشكيلة ريال مدريد، البداية من شوستر ومن ثم خواندي راموس ومانويل بيلجريني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

عماد أبوهاشم يفضح النائب العام الإخواني طلعت عبدالله

منذ حوالي 6 ساعات

مُنفِّذ "مذبحة الفجر": "أبويا عنده فلوس كتير وبيدينى 200 جنيه بالخناق"

منذ حوالي 15 ساعة

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

منذ حوالي 18 ساعة

استقرار الدولار أمام الجنيه

ads

الصور

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

تغريم "شيكابالا" 50 ألف جنيه بسبب أحداث نهائي الكأس

مفاجأة.. مكتب شيخ الأزهر مخترق من جماعة الإخوان الإرهابية

أيام زمان

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

الصحة

غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة

العلماء يكشفون سببًا شائعًا لاضطرابات الدماغ

مخاطر الامتناع عن الخبز أثناء "الدايت"

دراسة: تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة

الرئيس نيوز

أبوالغيط: مصر تواجه صعوبات في ملف "سد النهضة".. وإثيوبيا "تراوغ"

الأمن الوطني: اعتقال 16 إخوانيا من أخطر القيادات الإرهابية في مصر

بالفيديو.. لحظة هروب بنيامين نتنياهو من قصف صاروخي فلسطيني

أنقرة تتفاوض مع الجيش الليبي لإطلاق عنصريّن من "المخابرات التركية"

منوعات

اكتشاف قارة مفقودة

"الحمام" وجبة غذائية تقي من أمراض عديدة

بشرى سارة لمدمني تناول القهوة يوميًا

تعرف على المنتجات التي لا تحتاج لغسلها قبل الطهي

كشكول

وفد مؤسسة Clarivate Analytics العالمية يشيد بقطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر

"آداب الفيوم" تستقبل أوراق الطلاب الجدد

"التعليم " توجه مديري المدارس الثانوية بسرعة تسجيل الطلاب الجدد

وزير الشباب يكرم الطالب الأزهري رئيس نموذج محاكاة البرلمان المصري

إسلام سياسي

شباب الإرهابية يبدأون حملة استغاثة لمنع تسليم عناصر من "خلية الكويت"

قيادي إخواني يعترف بعلاقة الجماعة بتركيا وتهريب الأموال والهجرة غير الشرعية - فيديو

عمليات صبراتة: «الدباشي» مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ «داعش»

تنظيم القاعدة.. كيف كان وكيف أصبح؟ دراسة لمرصد الإفتاء


زيت وسكر

ما هي أعراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؟

مع اقتراب المدارس.. تعرف على مرض “النكاف”

تسليم 35688 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بأكتوبر الجديدة

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
منى رجب
العنف المستجد فى العلاقات الأسرية
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
المزيد

الثقافة

فودة وعواض ينسقان لاحتفالات ملتقى الأديان بسانت كاترين

اليوم.. افتتاح معرض "طباعة الخط العربى" بمكتبة الأسكندرية

اليوم.. انطلاق ورشة "أهلا بالمدارس" ببيت السنارى

"الكراسى الموسيقية" بمعهد جوته فى الأسكندرية.. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك