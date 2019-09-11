مارسيلو يواجه تحديا جديدا فى ريال مدريد

يعيش النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، موسمه الرابع عشر في ملعب "سانتياجو برنبيو"، وذلك منذ وصوله في سن 18 عامًا، تحديدًا في عام 2007 لخلافة مواطنه روبرتو كارلوس.



وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية على زاوية في مسيرته مارسيلو مع ريال مدريد، وتتعلق بانتزاعه المركز الأساسي من كل لاعب في مركزه مر على ريال مدريد منذ روبرتو كارلوس حتى الفرنسي ثيو هيرنانديز، حيث فشل الجميع في هذه المهمة باستثناء البرتغالي فابيو كوينتراو.



وكانت بداية مارسيلو في مركز خط الوسط الأيسر في ظل وجود الأرجنتيني جابرييل هاينزة في مركز الظهير الأيسر، وفي موسم 2007-2008 ساهم بلقب الدوري الإسباني مع المدرب الألماني بريند سوشتر، حيث خاض 24 مباراة ولعب 2094 دقيقة.



ولم يؤثر تبديل المدربين على مركز اللاعب البرازيلي في تشكيلة ريال مدريد، البداية من شوستر ومن ثم خواندي راموس ومانويل بيلجريني.