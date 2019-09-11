منذر الكبير: فقدنا التوازن أمام كوت ديفوار

أكد منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، أن مباراة، الثلاثاء، الودية ضد منتخب كوت ديفوار، شكلت اختبارًا مفيدًا لنسور قرطاج رغم الهزيمة بنتيجة (2-1).



وقال منذر الكبير في تصريحات إذاعية "كان بالإمكان أن نكون أفضل في اللمسة الأخيرة لكن إجمالا، قدم اللاعبون مردودًا طيبًا".



وأضاف "كنا نعرف من البداية، أن الإصرار والعزيمة وحدهما لا يكفيان أمام منافس من العيار الثقيل وكان من الضروري أن يتسم لعبنا بأكثر قوة خصوصًا في أدائنا الجماعي بالهجوم".



وتابع منذ الكبير، تقييمه لأداء نسور قرطاج فقال: "قدمنا أداءً قويًا في الشوط الأول، على جميع المستويات، لكن للأسف مع انطلاق الشوط الثاني تلقينا هدفًا من كرة ثابتة بسبب قلة التركيز وهذا الهدف كان بالإمكان تفاديه".



وأردف "بعد ذلك فرض عليّ القيام بتغييرات اضطرارية بسبب وضعية بعض اللاعبين بدنيا، مثل يوسف المساكني وإلياس السخيري، وفقدنا في الفترة الثانية توازننا على مستوى التمركز فوق الميدان".



وأنهى الكبير حديثه قائلًا "لم نكن نحبذ هذه الهزيمة لكن علينا أن نتعلم من خسارة اليوم وعلينا أن نأخذ منها عديد الدروس ويجب أن نطور لعبنا الجماعي في قادم المواعيد وأن تكون مصلحة منتخب تونس فوق أي مصلحة أخرى".