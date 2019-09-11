لاعب برشلونة ينتقد قرار فالفيردى

انتقد لاعب برشلونة تصرف المدير الفني إرنستو فالفيردي هذا الموسم، باستبعاده من قائمة المباريات مؤخرًا.



ويرى كارليس ألينيا لاعب خط وسط البلوجرانا، الذي لعب أساسيًا ضد أتلتيك بيلباو في افتتاح الليجا، المباراة التي خسرها الفريق الكتالوني بهدف نظيف، أن تصرف فالفيردي لا تفسير له.



وقال ألينيا، خلال تصريحاته لإذاعة "Rac1": "لا يوجد تفسير لعدم الاعتماد على بعد مباراة أتلتيك بيلباو، ولا يوجد أي لاعب يحب عدم استدعائه للمباريات، وهو قرار بيد المدرب ولكن بالتأكيد يؤثر على اللاعب".



وأضاف: "بالتأكيد الشباب لا يستسلمون، وأريد القتال من أجل مركزي، وأجد أن لدي خيارات للقتال للتواجد ضمن التشكيلة الأساسية".



وتابع: "أعتقد أننا جميعًا في الفريق يجب أن نكون مهمين، وواثق بنسبة 100%، أن بإمكاني تغيير الوضع الحالي، والسبيل الوحيد هو العمل ليتغير الوضع وأريد النجاح في برشلونة".



وعن رأيه في استمرار الكرواتي راكيتيتش، أجاب: "المنافسة ستجعلنا أفضل، ولهذا السبب نحن نعمل".