خليلوزيتش: خرجت بأفكار عديدة من وديتى النيجر وبوركينافاسو

قال وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، إنه سعيد بالفوز الأول مع المنتخب المغربي على حساب النيجر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جرت بملعب مراكش.



وأكد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الفوز يبقى مهما، ثم ليس هناك منتخبا صغيرا وآخر كبيرا، لقد أشركت لاعبين جدد مقارنة بالودية الأولى أمام بوركينافاسو، كانت هناك أمورًا جيدة، لكننا افتقدنا للشجاعة، لأن اللاعبين لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم".



وأضاف أن فريقه كان بإمكانه مضاعفة النتيجة، أمام الفرص التي أتيحت لنا، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي دخل مبكرًا المواجهة وهو ما أربك الخصم.



وتابع: "لقد خرجت بعدة أفكار عن منتخب المغرب، بعد الوديتين ومن المعسكر الذي أجريناه، سنجتمع مجددا الشهر المقبل، وسنخوض مباراة ودية، وقد نستدعي لاعبين جدد".



وأشاد خليلوزيتش باللاعب وليد الكرتي، وأكد أنه لاعب يحمل مواهب كثيرة وعين ثاقبة، مشيرا إلى أنه قادر على العطاء أكثر.