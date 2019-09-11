ضبط تشكيل عصابى استولى على سيارة "أوبر" بالحوامدية

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة سيارة من سائق تابع لشركة أوبر بمدينة الحوامدية بعد تهديده بالأسلحة، حيث تم ضبط ٣ متهمين نفذوا الجريمة.



تلقي قسم شرطة الحوامدية بلاغا من "ربيع س. ع. ج" 30 سنة سائق تابع لشركة أوبر أنه تلقى طلب توصيل أحد الأشخاص من أعلى طريق المنيب وحتى منطقة أبوصير، وعند وصوله بمكان المقابلة اصطحب 3 أشخاص واثناء سيرهم بطريق المريوطية طلبوا منه الدخول الى شارع مصنع المكرونة، وهددوه بأسلحة بيضاء واستولوا على السيارة ماركة شيفروليه أوبترا زرقاء اللون موديل 2019 وعدد 2 هاتف محمول وفروا هاربين.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية لمكان الواقعة، وبفحص خط سير السيارة واستخدام التقنيات الحديثة لتحديد مستخدم الهاتف المحمول الذى أجرى طلب التوصيل، وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "فؤاد. م. ف ع" 18 سنة، عاطل، و"جمعة. ع. ع ا" 17 سنة، عاطل، و"محمد. ا. ع ا" 21 سنة.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة سرية أسفرت عن ضبطهم وبحوزة كلا من الأول والثانى سلاح أبيض سكين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر الأول أنه استخدم هاتفه المحمول في طلب احدى السيارات التابعة لشركة أوبر، وعند حضور قائدها استدرجوه للشارع محل الواقعة وهددوه بالأسلحة البيضاء المضبوطة واستولوا على السيارة وهواتفه المحمولة وقام الثالث بقيادة السيارة وفروا هاربين.



وأرشد المتهمون عن الهواتف المحمولة حيث تم ضبط 2 هاتف محمول ماركة ( سامسونج – نوكيا ) وأرشدوا عن مكان السيارة بمنطقة الملقة دائرة مركز أبو النمرس تم ضبطها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.