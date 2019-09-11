تعاون بين فلاى إيجيبت وبيفورت فى مجال خدمات الدفع الإلكترونى

أعلنت شركة "بيفورت" إحدى شركات "أمازون"، انضمام شركة "فلاي إيجيبت" برئاسة الطيار إيهاب الطحطاوى، لخدمات الدفع الإلكتروني التي تقدمها بيفورت، وذلك في إطار خطة شركة فلاي إيجبيت لتسريع نموها التجاري ورفع مستويات التجديد والابتكار في الخدمات التي تقدمها لعملائها، فضلًا عن تمكين ركاب الشركة من التمتع بخدمات الدفع الإلكتروني لتذاكر السفر وغيرها من التعاملات.



من جانبه، صرح الطيار إيهاب الطحطاوي الرئيس التنفيذي لشركة فلاي إيجيبت، بأن الشركة تسعى للاستفادة من الخبرات الواسعة لشركة بيفورت ليس فقط على صعيد صناعة النقل الجوي والطيران، بل أيضًا مع البنوك الدولية والشركات العالمية للتكنولوجيا وشركات بطاقات الائتمان والخصم.



وأضاف أن وجود شريك قوي مثل شركة بيفورت يمكن الاعتماد عليه في مجال تكنولوجيات وخدمات الدفع الإلكتروني، وكذلك توسيع قنوات وخيارات الدفع المتاحة إلكترونيًا للعملاء، مع الحفاظ على أن تكون عملية السداد سهلة الاستخدام، يكتسب أهمية متزايدة مع استمرار النمو الذي تحققه الشركة، ومن أجل ضمان راحة العملاء.



وفى نفس السياق، قال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت "نحن متحمسون جدًا لتطوير وتوسيع نطاق علاقتنا الاستراتيجية مع فلاي إيجيبت، والعمل معًا بشكل وثيق لتمكين الابتكار على أوسع نطاق، إلى جانب تعزيز عملية التحول الرقمي للشركة".



وأوضح عمر سدودى، أن بيفورت سوف تمكن عملاء فلاي إيجيبت من استخدام طرق الدفع المحلية أيضًا، مثل بطاقات الخصم الوطنية "ميزة" في مصر وبطاقة الخصم الوطنية "مدى" في المملكة العربية السعودية.



وأشار إلى أنه يمكن لشركة فلاي إيجيبت أن تعتمد على بيفورت في مجال المساعدة في رفع معدلات عمليات الدفع المقبولة (PSR)، ليس فقط على مستوى عملية إصدار التذاكر، ولكن أيضًا من خلال الحصول على الخبرات والاستشارات حول كيفية تحسين تجربة العميل.



وأضاف عمر سدودي أن الشركات الرائدة في مجال شركات الطيران والنقل الجوي تختار العمل مع بيفورت في إطار تميزها التشغيلي، وتوافرها المستمر، وما تتيحه لعملائها من إمكانيات التوسع، فضلا عن مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني التي أثبتت جدارتها في مجالات تعزيز التحول الرقمي، وزيادة الجاذبية السعرية، فضلًا عن خفض التكلفة، بحيث يمكن للشركات التركيز على أعمالها الأساسية.