ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة ومخدرات فى الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تحت إشراف اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، والعميد محمود هندي مدير المباحث الجنائية بضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال أثناء تردده على منزله وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة الحية ومواد مخدرة.



وورد بلاغ لضباط مباحث مركز التل الكبير مفاده تردد أحد العناصر الإجرامية بالسحر والجمال ويدعى: "محمد. ع. ع" شهرته عوكشة النمر 30 عامًا عاطل ومقيم بالمرجيحة تل البلد مدينة التل الكبير، السابق اتهامه في 12 قضية بتهم: سرقة وسائل نقل ومشاجرة وضرب وسرقة مسكن ومخدرات وسرقة متنوعة آخرهم القضية 7164 2008 جنح مركز التل الكبير بتهمة الضرب.



وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقية آلية وكمية من "الهيروين المخدر" تزن 500 جرام وخزينة لنفس ذات العيار و13 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي 350 جنيه وهاتف محمول.



بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.